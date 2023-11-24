Квартиры в Краснодаре от 7 428 руб. в месяц в инновационном клубном квартале «Архитектор» . Клубный квартал «Архитектор» это: - эко-квартал с закрытой территорией и дворами без машин; - система «Умный дом»; - подземная парковка; - 5 минут до СК «Баскет-Холл» и до парка «Достижение»; - 10 минут до ТРЦ «Красная площадь».
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