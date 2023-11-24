НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Крым Оперативный

3 подписчика

Квартиры в Краснодаре от 7 428 руб

Квартиры в Краснодаре от 7 428 руб

Квартиры в Краснодаре от 7 428 руб. в месяц в инновационном клубном квартале «Архитектор» . Клубный квартал «Архитектор»  это: - эко-квартал с закрытой территорией и дворами без машин; - система «Умный дом»; - подземная парковка; - 5 минут до СК «Баскет-Холл» и до парка «Достижение»; - 10 минут до ТРЦ «Красная площадь».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх