Tesla снова разжигает огонь: предзаказы на новый Roadster уже открыты, и это будет бомба!

Эй, любители скорости и всего, что быстрее молнии, держитесь крепче — Tesla снова в деле! Компания только что распахнула двери для предзаказов на новый Roadster, и это значит, что мечта о самом быстром серийном авто в истории вот-вот начнёт обретать реальные очертания.