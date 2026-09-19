Tesla снова разжигает огонь: предзаказы на новый Roadster уже открыты, и это будет бомба!

Эй, любители скорости и всего, что быстрее молнии, держитесь крепче — Tesla снова в деле! Компания только что распахнула двери для предзаказов на новый Roadster, и это значит, что мечта о самом быстром серийном авто в истории вот-вот начнёт обретать реальные очертания.
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