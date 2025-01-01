Что тут у нас на горизонте? Йо-хо-хо! Это же пираты! Что? Каперы? А состояние войны объявлено? Нет? А каперская лицензия у них есть? Тоже нет? Ну тогда какие они каперы? Они – пираты!Если кто не понял, то я про захват финнами приписанного к Гонконгу (по другим сведениям – к островам Кука) судна «Eagle S» с грузом российской нефти.
Пираты, говоришь?
Комментарии
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Астон Мартин
А зачем все время кого предупреждать ...??? когда они захватывали судно и кого то разве предупреждали ??? почему все время слабина в коленках , может просто кто то трус ?????????????🤔
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15 час.
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