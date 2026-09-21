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Курские новости

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Избирком Курской области подвёл официальные итоги выборов

Избирком Курской области подвёл официальные итоги выборов

В выборах депутатов Курской областной Думы приняли участие более 464 тысяч избирателей, что составляет 54,55% от общего числа.

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