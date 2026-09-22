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Царьград

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В Батайске в ДТП с «ГАЗом» пострадал 11-летний ребенок

В Батайске в ДТП с «ГАЗом» пострадал 11-летний ребенок

В Батайске 22 сентября на перекрёстке улиц М. Горького и Калинина столкнулись «Газ Контакт» и «Киа Рио»: при повороте налево 39-летний водитель первого автомобиля допустил удар со второй машиной, за рулём которой находился 42-летний мужчина.

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