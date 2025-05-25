Путин: совместными усилиями обеспечим рост российско-африканских связей

РИА Новости/Александр Казаков Президент РФ Владимир Путин в поздравлении глав государств и правительств стран Африки заявил, что совместными усилиями будет обеспечиваться рост российско-африканских связей, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
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