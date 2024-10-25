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Чемпионат Англии. «Лестер» примет «Ноттингем Форест»

Чемпионат Англии. «Лестер» примет «Ноттингем Форест»

В субботу «Манчестер Сити» примет «Саутгемптон». В воскресенье «Челси» сыграет дома с «Ньюкаслом», «Манчестер Юнайтед» встретится в гостях с «Вест Хэмом», «Арсенал» будет противостоять «Ливерпулю».

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