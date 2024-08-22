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Диетолог назвала опасность БАДов с маркетплейсов

Диетолог назвала опасность БАДов с маркетплейсов

В беседе с изданием «Абзац» диетолог Нурия Дианова выразила тревогу по поводу увеличения случаев обращения к врачам людей, которые подорвали свое здоровье из-за употребления сомнительных биологически активных добавок (БАДов).

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