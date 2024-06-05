Когда в Смоленске начнется купальный сезон?

В список разрешенных попали три водоема в черте города В понедельник, 3 июня, глава Смоленска Александр Новиков подписал постановление «Об обеспечении безопасности людей на воде, охране их жизни и здоровья в период купального сезона 2024 года в городе Смоленске».
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