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Елена Вайцеховская: «Самоделкина сейчас в мировой фигурке – как случайный прохожий, неожиданно попавший в закрытый элитный клуб»

Софья Самоделкина, выступающая за Казахстан, стала 14-й. «Софа Самоделкина по итогам женского финала на ЧМ 14-я, и это не следствие единственной, пусть и очень дорого обошедшейся ошибки.

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