❗️В Алуште введен режим чрезвычайной ситуации Глава администрации города Галина Огнёва сообщила, что режим ЧС ввели в связи с вражескими атаками и длительным отсутствием электроэнергии.
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❗️В Алуште введен режим чрезвычайной ситуации Глава администрации города Галина Огнёва сообщила, что режим ЧС ввели в связи с вражескими атаками и длительным отсутствием электроэнергии.