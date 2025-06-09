MWM: потеря Украиной Днепропетровской области будет поворотным моментом в СВО

Возможный переход Днепропетровской области под контроль ВС РФ будет поворотным моментом в конфликте.Возможный переход Днепропетровской области под контроль ВС РФ будет поворотным моментом в конфликте из-за ее стратегического расположения, граничащего с резко оспариваемыми и в основном удерживаемыми Россией Донецкой, Херсонской и Запорожской областями, пишет Military Watch Magazine.