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MWM: потеря Украиной Днепропетровской области будет поворотным моментом в СВО

MWM: потеря Украиной Днепропетровской области будет поворотным моментом в СВО

Возможный переход Днепропетровской области под контроль ВС РФ будет поворотным моментом в конфликте.Возможный переход Днепропетровской области под контроль ВС РФ будет поворотным моментом в конфликте из-за ее стратегического расположения, граничащего с резко оспариваемыми и в основном удерживаемыми Россией Донецкой, Херсонской и Запорожской областями, пишет Military Watch Magazine.

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