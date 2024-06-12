Антон Хабаров займется расследованием «Дела сирот» в середине июня

На НТВ 17 июня в 20:00 состоится премьера десятисерийного третьего сезона исторического детектива «Алекс Лютый» с подзаголовком «Дело сирот», чье действие развернется в 1976 году вокруг подполковника КГБ Андрея Елисеева, которому предстоит перенестись на 35 лет назад и расследовать дело об исчезновении детей.