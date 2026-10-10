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Пережить зиму. В каком состоянии Запад и Украина встретят будущую весну, зависит от России

Пережить зиму. В каком состоянии Запад и Украина встретят будущую весну, зависит от России

На этой неделе из Европы пришли сразу два любопытных сообщения, которые на первый взгляд никак между собой не связаны.

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