Пережить зиму. В каком состоянии Запад и Украина встретят будущую весну, зависит от России

На этой неделе из Европы пришли сразу два любопытных сообщения, которые на первый взгляд никак между собой не связаны.
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Не давать НИЧЕГО.