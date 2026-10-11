Law & Order Star Maura Tierney's Big TV Break Was In A Dick Van Dyke Sitcom

Maura Tierney's spent the last few years in the Law & Order universe, but back in the late '80s, she got her start thanks to TV legend Dick Van Dyke.
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