БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Километр подорожал. Сообщение между Китаем и Россией стало более сложным

Километр подорожал. Сообщение между Китаем и Россией стало более сложным

Станислав ЛЕЩЕНКО За последние недели транспортное сообщение между РФ и КНР заметно осложнилось. Причиной тому оказался целый ряд факторов: рост тарифов на автомобильные перевозки, дефицит свободного транспорта, переток грузов на железную дорогу и на морские маршруты – и, как следствие, удорожание всех видов логистики.

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