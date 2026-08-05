Километр подорожал. Сообщение между Китаем и Россией стало более сложным

Станислав ЛЕЩЕНКО За последние недели транспортное сообщение между РФ и КНР заметно осложнилось. Причиной тому оказался целый ряд факторов: рост тарифов на автомобильные перевозки, дефицит свободного транспорта, переток грузов на железную дорогу и на морские маршруты – и, как следствие, удорожание всех видов логистики.