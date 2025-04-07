Пленный боец помог ВС России отбить атаку ВСУ

Украинский военнопленный несколько недель помогал российским бойцам на передовых позициях. Об этом в Telegram-канале «Мангусты Z» сообщил командир 6-й роты 2-го батальона 27-й бригады ВС РФ с позывным Спартак.
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