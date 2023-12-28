Без сотового телефона при посадке в автобус осталась жительница Уссурийска

Вор-карманник вытащил у пассажирки автобуса в Уссурийске сотовый телефон. Мужчину задержали и отправили в следственный изолятор, где он будет дожидаться суда, сообщили ИА UssurMedia в пресс-службе УТ МВД России по ДФО, по материалам ЛО МВД России на ст.