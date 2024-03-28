Экоактивисты Save Carbon County подали в суд на компанию-майнера биткоина Stronghold Digital Mining

Экологическая организация Save Carbon County ("Спасем угольный округ") подала иск против майнинговой компании Stronghold Digital Mining, утверждая, что ее деятельность причиняет серьезный ущерб экосистеме штата Пенсильвания.
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