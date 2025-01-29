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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Левандовски и Гирасси с 9 голами стали лучшими бомбардирами общего этапа ЛЧ, Рафинья с 5 пасами – одним из трех лучших ассистентов. Зоммер не пропустил в 7 из 8 матчей

Нападающий «Барселоны» в Лиге чемпионов забил 9 голов. Столько же у Серу Гирасси из «Боруссии». В число лучших ассистентов вошли Рафинья Диас («Барселона»), Шарль де Кетеларе («Аталанта») и Джереми Фримпонг («Байер»).

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