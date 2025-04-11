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Спасатели МЧС вертолетом эвакуировали моряка из Охотского моря

Спасатели МЧС вертолетом эвакуировали моряка из Охотского моря

Сотрудники МЧС России с помощью вертолета спасли моряка из Охотского моря.В ведомстве сообщили, что инцидент произошел в Магаданской области.

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