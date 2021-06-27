WP: ситуация вокруг Кубы имеет второстепенное значение для администрации Байдена

По словам источников The Washington Post, ситуация вокруг Кубы находится между чем-то «слишком сложным» и чем-то «нестоящим» для президента США.
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