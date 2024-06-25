Тарасенко во второй раз выиграл Кубок Стэнли

Владимир Тарасенко во второй раз выигрывает Кубок Стэнли. Российский нападающий, выступающий за "Флориду Пантерз", помог своей команде одержать победу над "Эдмонтоном" со счетом 2:1 в седьмом матче финальной серии НХЛ.
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