Тарасенко во второй раз выиграл Кубок Стэнли

Владимир Тарасенко во второй раз выигрывает Кубок Стэнли. Российский нападающий, выступающий за "Флориду Пантерз", помог своей команде одержать победу над "Эдмонтоном" со счетом 2:1 в седьмом матче финальной серии НХЛ.