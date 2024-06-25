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Тарасенко во второй раз выиграл Кубок Стэнли

Тарасенко во второй раз выиграл Кубок Стэнли

Владимир Тарасенко во второй раз выигрывает Кубок Стэнли. Российский нападающий, выступающий за "Флориду Пантерз", помог своей команде одержать победу над "Эдмонтоном" со счетом 2:1 в седьмом матче финальной серии НХЛ.

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