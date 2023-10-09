Энергетическая самопомощь

Если другой человек выплеснул на вас слишком много негатива, попробуйте защититься. Это действительно работает! Если другой человек выплеснул на вас слишком много негатива, попробуйте защититься простыми и действенными способами.
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