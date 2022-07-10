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Потапенко: Экономисты сейчас как патологоанатомы, а ружье на стене скоро выстрелит

Потапенко: Экономисты сейчас как патологоанатомы, а ружье на стене скоро выстрелит

Подборка свежих видео с предпринимателем Дмитрием Потапенко. Потапенко прямо о том, ЧТО БУДЕТ: Экономисты сейчас как патологоанатомы Будет ли повышение цен к зиме 2022? Дмитрий Потапенко отвечает на вопросы аудитории.

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