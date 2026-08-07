Артур Парфенчиков вручил орден "Сампо" семье Бориса Одлиса

Экс-руководитель Онежского тракторного завода Борис Одлис посмертно удостоен ордена "Сампо". Глава Карелии Артур Парфенчиков вручил награду семье Одлиса, отметив его вклад в развитие промышленности республики.
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