Реальна ли мультивселенная? Вот как физики подходят к теории

Некоторые физики увлечены мультивселенной, но если мы не можем обнаружить эти другие вселенные, насколько серьезно мы должны к ним относиться? В силу инстинктов и традиций человечество стремится как можно лучше понять окружающую среду – чтобы справляться с опасностями, использовать благоприятные возможности и делать полезные прогнозы.