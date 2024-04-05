Реальна ли мультивселенная? Вот как физики подходят к теории

Некоторые физики увлечены мультивселенной, но если мы не можем обнаружить эти другие вселенные, насколько серьезно мы должны к ним относиться? В силу инстинктов и традиций человечество стремится как можно лучше понять окружающую среду – чтобы справляться с опасностями, использовать благоприятные возможности и делать полезные прогнозы.
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