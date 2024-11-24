Врачи из Уфы назвали симптомы нового опасного заболевания, которое вызывают вейпы

Врачи Городской клинической больницы №5 в Уфе обратили внимание на новое заболевание, связанное с употреблением электронных сигарет, известное как EVALI (E-cigarette or Vaping Product Use-Associated Lung Injury).
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