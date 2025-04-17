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В Тирасполе прошла церемония захоронения останков Неизвестного солдата

В Тирасполе прошла церемония захоронения останков Неизвестного солдата

В Тирасполе 16 апреля прошла траурная церемония перезахоронения останков Неизвестного солдата. В мероприятии принял участие президент Приднестровской Народной Республики (ПМР) Вадим Красносельский и члены его семьи, сообщает пресс-служба главы ПМР.

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