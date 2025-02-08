Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 304 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Елкин
    Нужно оставить олигархами только тех, кто правильно и умело ведет дала, вкладывается в развитие своих российских пред...Сделали тихо и чё...
  • Сергей Каримов
    Не вернулся, а приползВернувшийся из СШ...
  • Bogdan Stupin
    "Российские дипломаты также считают, что из-за выхода Латвии, Литвы и Эстонии из БРЭЛЛ в регионе вырастут цены на эле...Постпредство РФ: ...

Освобождён русский город, «стратегическое значение которого трудно переоценить»

Освобождён русский город, «стратегическое значение которого трудно переоценить»

Из сводок Министерства обороны РФ 7 февраля 2025 года.13:36. "Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населённый пункт Дружба (крупный посёлок в Торецкой агломерации, в 6 км от Дзержинска/Торецка - Прим.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх