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Китай

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Си Цзиньпин распорядился приложить все усилия для поиска и спасения пропавших без вести в результате оползня на юго-западе Китая

Пекин, 8 февраля /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин распорядился приложить все усилия для поиска и спасения пропавших без вести, чтобы свести к минимуму число пострадавших и жертв после того, как в субботу в провинции Сычуань на юго-западе Китая в результате схода оползня 10 жилых домов были погребены, и более 30 человек пропали без вести.

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