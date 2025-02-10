Си Цзиньпин распорядился приложить все усилия для поиска и спасения пропавших без вести в результате оползня на юго-западе Китая

Пекин, 8 февраля /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин распорядился приложить все усилия для поиска и спасения пропавших без вести, чтобы свести к минимуму число пострадавших и жертв после того, как в субботу в провинции Сычуань на юго-западе Китая в результате схода оползня 10 жилых домов были погребены, и более 30 человек пропали без вести.
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