Память в сердце, подвиг в делах: в Пестречинской школе прошел патриотический семинар

Автор: Эльза КузнецоваФото предоставлено Люцией Сиразеевой В Первой школе села Пестрецы, носящей имя Героя России Ивана Додосова, прошел практико-ориентированный семинар «Память, патриотизм, единство поколений».
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