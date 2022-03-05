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Глава Химок Волошин: храмы округа подключат к газу по социальной газификации

Глава Химок Волошин: храмы округа подключат к газу по социальной газификации

В Химках храмы подключат к голубому топливу в рамках проекта «Социальная газификация». На территории церкви святых Петра и Павла установят камеры видеонаблюдения по программе «Безопасный регион», а в Троицком храме в Сходне заменят окна и кровлю.

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