Глава Химок Волошин: храмы округа подключат к газу по социальной газификации

В Химках храмы подключат к голубому топливу в рамках проекта «Социальная газификация». На территории церкви святых Петра и Павла установят камеры видеонаблюдения по программе «Безопасный регион», а в Троицком храме в Сходне заменят окна и кровлю.
В Химках храмы подключат к голубому топливу в рамках проекта «Социальная газификация». На территории церкви святых Петра и Павла установят камеры видеонаблюдения по программе «Безопасный регион», а в Троицком храме в Сходне заменят окна и кровлю.
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