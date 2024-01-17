Экс-игрок Аршавин: мне трудно представить, за что Месси стал лучшим игроком года

Бывший нападающий сборной России и петербургского "Зенита" Андрей Аршавин признался, что ему трудно оценить справедливость того, что аргентинский нападающий "Интер Майами" Лионель Месси был выбран в качестве лучшего игрока 2023 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).
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