Вечерний Новоси...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Вечерний Новосибирск

101 подписчик

От закладчиков будут патрулировать Бугринский лес в Новосибирске

От закладчиков будут патрулировать Бугринский лес в Новосибирске

Выезд машин на берег Оби в Бугринском лесу ограничат с улиц Тульской, Магнитогорской и Тракторной. Проехать к реке ближе к Горскому карьеру можно будет только по Магнитогорской через шлагбаум, на котором будут дежурить сотрудники охраны.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх