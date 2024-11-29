От закладчиков будут патрулировать Бугринский лес в Новосибирске

Выезд машин на берег Оби в Бугринском лесу ограничат с улиц Тульской, Магнитогорской и Тракторной. Проехать к реке ближе к Горскому карьеру можно будет только по Магнитогорской через шлагбаум, на котором будут дежурить сотрудники охраны.