Женский фестиваль Women art fest, 22 октября

Первый женский фестиваль Women art fest пройдёт в Бельбекской долине. Участниц ждёт ярмарка с украшениями и косметикой, творческий мастер-класс, лекция о женском здоровье, просмотр интересного фильма и многое другое.
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