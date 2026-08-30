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Царьград

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The Jerusalem Post: Яир Нетаньяху экстренно эвакуирован из США

The Jerusalem Post: Яир Нетаньяху экстренно эвакуирован из США

Сын израильского премьера, Яир Нетаньяху, эвакуирован из США из-за угрозы нападения. Это произошло после удара ВВС Израиля по сирийской авиабазе 18 августа.

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