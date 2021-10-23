«Мир вздрогнет». Что будет, если Украина вступит в НАТО

По словам главы Пентагона, руководство США всецело поддерживает стремление Киева в НАТО — и никто не вправе этому препятствоватьВашингтон продолжит вооружать ВСУ, заявил американский министр обороны Ллойд Остин в ходе официального визита на Украину.
По словам главы Пентагона, руководство США всецело поддерживает стремление Киева в НАТО — и никто не вправе этому препятствоватьВашингтон продолжит вооружать ВСУ, заявил американский министр обороны Ллойд Остин в ходе официального визита на Украину.
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