В ОАЭ помогут смягчить гуманитарные последствия украинского кризиса

Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид аль-Нахайян в телефонной беседы с российским лидером Владимиром Путиным заявил о готовности Абу-Даби поддерживать инициативы, направленные на смягчение гуманитарных последствий кризиса на Украине.
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