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ВСУ нанесли удар по мемориалу павших героев ВОВ в Херсонской области

ВСУ нанесли удар по мемориалу павших героев ВОВ в Херсонской области

t.me/Владимир Сальдо Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по мемориалу павших героев Великой Отечественной войны в поселке Брилевка Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем телеграм-канале.

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