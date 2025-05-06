ВСУ нанесли удар по мемориалу павших героев ВОВ в Херсонской области

t.me/Владимир Сальдо Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по мемориалу павших героев Великой Отечественной войны в поселке Брилевка Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем телеграм-канале.
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