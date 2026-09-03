Путин жестко ответил на молчание союзников Украины

Западные покровители Украины, предпочитающие игнорировать атаки Киева на мирные объекты, фактически превращаются в пособников преступлений, заявил 3 сентября в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ) президент России Владимир Путин .
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