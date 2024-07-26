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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Олимпиада-2024, 27 июля, все медали дня: плавание, регби-7, дзюдо, россияне Дронова и Сырица поборются за награды в велоспорте

Победители определятся в 14 дисциплинах из восьми видов спорта: стрельбе, велошоссе, дзюдо, плавании, фехтовании, скейтбординге, регби-7 и прыжках в воду.

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