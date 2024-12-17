Сайт города Кар...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Сайт города Караганды

35 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Эльдар Алиев
    🙈🫣🤷‍♂️🤣🤣🤣🤣🤣🥶Полицейские остан...
  • Алексей Наседкин
    Да плевать как в у казахов, они ныне умнее баранов. У нас то не лучше с курсом рубля, хотя в ЕР полный порядок.Доллар подорожал ...
  • Александр Жигилий
    А вот реальные данные по Темиртау!!! Сравните!!! РГП «Казгидромет» ежемесячно публикует информационные бюллетени о ...Качество воздуха ...

В Минэнерго разработан план развития отрасли до 2035 года

В Минэнерго разработан план развития отрасли до 2035 года

Задача документа – ввести как минимум 26 ГВт новых мощностей, передает «24KZ». Параллельно в стране проводится масштабная модернизация и реконструкция существующих энергетических объектов, а также строительство новых.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх