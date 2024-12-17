В Минэнерго разработан план развития отрасли до 2035 года

Задача документа – ввести как минимум 26 ГВт новых мощностей, передает «24KZ». Параллельно в стране проводится масштабная модернизация и реконструкция существующих энергетических объектов, а также строительство новых.
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