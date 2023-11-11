Обозреватели издания Spiegel Маркус Беккер, Марина Кормбаки и Северин Вейланд заметили, что манипуляции в отношении государств Запада, к которым прибегает глава киевского режима Владимир Зеленский, перестали работать.
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