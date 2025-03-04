Цены на книги могут вырасти на 15-20% в 2025 году

Издатели анонсировали повышение цен на книги в 2025 г. на 15-20% по сравнению с 2024 г., пишут «Ведомости» со ссылкой на результаты опроса издательств, проведенного Ассоциацией книгораспространителей России (АСКР) и журналом «Книжная индустрия».
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