Цены на книги могут вырасти на 15-20% в 2025 году

Издатели анонсировали повышение цен на книги в 2025 г. на 15-20% по сравнению с 2024 г., пишут «Ведомости» со ссылкой на результаты опроса издательств, проведенного Ассоциацией книгораспространителей России (АСКР) и журналом «Книжная индустрия».