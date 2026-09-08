Мария Захарова сравнила правительство Украины с квартетом из басни Крылова

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова высказалась о составе правительства Украины, сравнив его с квартетом из басни Ивана Крылова «Квартет».
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