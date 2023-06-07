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«Собирай детей и поехали!» – безапелляционно заявляет муж

«Собирай детей и поехали!» – безапелляционно заявляет муж

— В теории все выглядит, конечно, замечательно: муж уже полгода откладывает деньги на переезд, ищет работу, есть уже вариант, куда можно выходить прям сразу с поезда, - рассказывает двадцатипятилетняя Людмила.

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Комментарии
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ONIX
А на хер ты тогда рожала?  Судя по тексту,сама не работаешь,поэтому,кроме подружек и может быть &quot; друзей&quot; больше никто не держит,а муж ищет варианты,что бы содержать семью. И вот нах ему такая обуза?
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1 м.
Людмила людмила
Дочь с зятем и детьми живут большом доме,в престижном районе.Но по работе,скорее всего,придётся переезжать в Москву.Служебное жилье-квартира.Не знаем пока какая.Дочь,конечно,не хочет.Но я ей сказала-Хоть в комнату,но должна быть рядом.Она согласилась!
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3 н.

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