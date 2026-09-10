Несмотря на интерес США к мирному процессу на Украине, у американских властей нет единого мнения по этому вопросу Первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа заявил, что президент Украины Владимир Зеленский является марионеткой своих европейских кураторов, которые препятствуют заключению мирного договора.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- "Нет совести". Во...
- "Нет совести". Во...
- Никита Михалков п...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым