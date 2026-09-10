Несмотря на интерес США к мирному процессу на Украине, у американских властей нет единого мнения по этому вопросу Первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа заявил, что президент Украины Владимир Зеленский является марионеткой своих европейских кураторов, которые препятствуют заключению мирного договора.