Борьба ЦБ с мошенничеством и ажиотаж на альтернативные сделки с жильем. Обзор Банки.ру

Банк России готовит новые меры борьбы с кредитным мошенничеством, пишет «Коммерсант». ЦБ предлагает ввести период охлаждения при выдаче кредитов на крупные суммы и установить лимит на внесение наличных средств на вновь открытые карты.
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