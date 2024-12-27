Силуанов признал нежелание дружественных стран инвестировать в Россию

Инвесторы из дружественных стран с опасением относятся к вложениям в Россию, поскольку не хотят попасть под вторичные западные санкции, заявил министр финансов Антон Силуанов в ходе лекции в Финансовом университете при правительстве признал, пишет агентство "Интерфакс".